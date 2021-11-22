Kütahya İl Genel Meclisi'nde gündem AFAD

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi üyelerine 2021 yılında gerçekleştirilen AFAD çalışmaları ve 2022 yılında yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

2021 ve 2022 yılı temalarının “Afet Farkındalığı” olduğunu ve ülkemizde afet risklerine karşı hep birlikte hareket edebilmenin eğitimden geçtiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tüm vatandaşları afet farkındalık eğitimlerine katılmaya davet etti.

Konuşmasında, Vali Ali Çelik, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyelerine ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’a AFAD'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Artun, 2022 yılı bütçesinin Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

AFAD nedir ne yapar?

Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak. Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek. Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.