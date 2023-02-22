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Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 14:40:00 -
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir. Başvuru Yeri / Adresi : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya Başvuru Tarihleri : Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

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