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Kütahya ’Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı’na ev sahipliği yapacak

Kütahya, 16-17 Ekim tarihlerinde ’Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı’na ev sahipliği yapacak.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:27
Kütahya ’Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı’na ev sahipliği yapacak

Kütahya, 16-17 Ekim tarihlerinde ’Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı’na ev sahipliği yapacak.


Türkiye’nin afetler konusunda tecrübeli bir ülke olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışında afet yönetiminde önemli bir mesafe katedildiğini söyledi. Vali Toraman, Türkiye’nin şiddet ve çeşitlilik açısından çok sayıda afetle karşı karşıya kaldığını ve olası bir afette sorumluluğun yalnızca AFAD tarafından değil tüm kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyledi.


Vali Toraman, “Bütün teşkilatların, milli kaynakların, milli imkânların seferber edilmesi gereken hadiseler” dedi.


Tatbikatların planların uygulanabilirliğini görme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Toraman, “Tatbikatın Kütahya’da başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Bu planları olabildiğince yaygınlaştırmaya ve teşkilatlarımızda bu konuda her seviyede bir bilinç oluşturma gayretinde olmalıyız. AFAD her kurumla iş birliği yapmaya hazır. Bundan istifade edelim; bu mekanizmaları çalıştıralım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:27
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