  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kütahya beyaza büründü
Yerel

Kütahya beyaza büründü

Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 10:36:00 -
Kütahya beyaza büründü

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kutahya-beyaza-burundu-46552

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23