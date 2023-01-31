Kütahya beyaza büründü
Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kutahya-beyaza-burundu-46552
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Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kutahya-beyaza-burundu-46552
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