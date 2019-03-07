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Kusuru olmayan emekli mağdur olmayacak

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun aylığının kesilmesine ilişkin gazetemize ilettiği soruyu cevapladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:12
Kusuru olmayan emekli mağdur olmayacak

Soru: Ben 22 sene önce 5040 gün primle emekli oldum. Emekli olurken benimle aynı isme sahip birinin 60 günlük birinin 60 günlük hizmeti dikkate alınmış ve bu şimdi anlaşılınca primim 4980 güne düştüğü için aylığım kesildi. Bana zamanında prim günü eksik dense eksiği askerliğimle tamamlardım. Ayrıca bana beş yıllık maaş borcu yani ödeyemeyeceğim kadar yüksek borç çıkarılacakmış. Ne yapabilirim? İhsan G.

Cevap: Sigortalının kusuru bulunmaksızın tamamen SGK memurlarının dikkatsizliğine bağlı bir hata ile başkasının günüyle emekli maaşı bağlanmışsa artık emekliler maaşı kesilip borç çıkarılarak mağdur edilmiyor. SGK, 5 Aralık 2017 tarihinde Yönetmelik değişikliği yaptı. Bu değişiklik sonrası eksik süreler askerlik borçlanmasıyla tamamlanabiliyor ve sigortalıya aylığın kesildiği tarihteki asgari ücret gözetilerek askerlik borçlanması yaptırılıp borçlandırılan süre için maaş borcu çıkarılıp bu tutar emekli maaşından dörtte bir oranında kesiliyor. Dolayısıyla yazılı müracaatta bulunmanız halinde size 20 günlük askerlik borçlanma bedeli ve sadece bir aylık maaş borcu çıkarılacak. Bu hakkaniyetli uygulamanın ne kadar isabetli olduğunu sanırım izah etmemize gerek yok. Ayrıca uygulama, Medeni Kanunun 2’inci maddesindeki “dürüst davranma” ilkesiyle de örtüşüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:12
  1. emekli
  2. 5040 gün prim
  3. prim günü
  4. maaş borcu
  5. Sigortalının kusuru
  6. SGK memurları
  7. SGK
  8. askerlik borçlanması
  9. emekli maaşı
  10. Medeni Kanun

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