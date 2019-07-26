Kusurlu burun mutsuz ediyor

Op.Dr. Bahadır Baykal, sorunlu burunun mutsuz ettiğini söyledi.

Mobbing’in (zorbalık) maalesef oldukça yaygın bir sorun olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baykal, "Pek çok çocuk ve ergen "kusurlu" burunlarıyla ile ilgili akranları tarafından zalim sataşmalara hedef olurlar" dedi.

Burun estetiği cerrahisinin, burun gelişimini tamamlamadığı için 18 yaşın altında uygulanmaması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Baykal, "Özellikle ergenlik döneminde bu tür sataşmalara maruz kalmış kişiler, genç yetişkin oldukları dönemde, burun estetiği olmak isteyebiliyorlar. İnsanların burunlarından mutsuz olmalarının hem fonksiyonel hem de estetik nedenleri olabilir" diye konuştu.

Burun ameliyatı için başvuruların temel sebeplerinden bazılarına değinen Op.Dr. Baykal, "Burun, yüzün tüm görünümünü etkileyen en karakteristik yapıdır. Burun estetiği ile hedeflenen; burnun, yüzün diğer özelliklerine uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ve dolayısıyla yüzde ahengin oluşmasını sağlamaktır. Burun Estetiği ve Burnun Fonksiyonları; pek çok kişi burun fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması ve nefes alma konusunda yaşadıkları zorluk nedeniyle burun ameliyatı olmak ister. Deviasyon problemleri, konka hipertrofisi, polip ve uyku apnesi gibi konular rinoplasti ile aynı anda ele alınabilinir. Fonksiyonel rinoplasti hastalarının pek çoğunda amaç nefes alamamaya neden olan burun şekil bozukluğunu doğal ve güzel bir görünümle düzeltmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

“Burun estetiği cerrahisi erkekler de oldukça sık yapılmakta”

Amerikan Fasyal Plastik Cerrahi Derneği’nin (AAFPS) son yıllardaki istatistik raporu verileri, burun estetiğinin, ABD’de yaşayan 30 yaş altındaki kişilerde en sık yapılan estetik müdahale olduğu yönünde olduğunu anlatan Op.Dr. Baykal, "Bir çok kişi ilk gençlik döneminde, burunlarındaki görsel problemlerinden ötürü oldukça mutsuz oluyor ve kendi finansal güçlerini oluşturur oluşturmaz, genç yetişkinler olarak bu problemlerini çözme arayışına giriyorlar. Burun estetiği cerrahisi, her ne kadar kadınlarda daha sık yapılan bir girişim gibi görünse de erkeklerde de oldukça sık yapılmakta. Tabi pek çok kişi de de sağlıklı nefes almak için de rinoplastiden faydalanıyoruz. Bazen doğumsal anormallikler, gelişim bozuklukları ya da kaza sonucu oluşan yaralanmalar gibi durumlarda oluşan deformitelerin iyileştirilmesinde de burun estetiğinden faydalanmaktayız" açıklamalarında bulundu.

Başarılı bir ameliyat ile daha güzel bir buruna kavuşulabileceğini ancak bu ameliyata hayatınıza dair tüm memnuniyetsizliğinizin tek çözümü mantığıyla yaklaşmanın da hata olacağını söyleyen Op.Dr. Baykal, "Gerçekçi beklenti ve hedefler mutlu olmanız için şart. Ama benim gözlemim de şudur ki başarılı bir operasyon sonucu mutlu olan kişilerin kendine olan güvenleri artıyor" şeklinde konuştu.