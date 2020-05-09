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Aktüel

Kuş’tan Anneler Günü mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:11:36 -
Kuş’tan Anneler Günü mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Kuş, mesajında, “Hayatımızın her alanında bize yol gösterici olan ve bizleri dünyaya ilk getirdikleri andan itibaren gösterdikleri yolda ilerlememizi sağlayan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Annelerimiz sevginin, hoşgörünün ve fedakarlığın ne olduğunu bizlere anlatan nadide varlıklarımızdır. Anne sevgisi bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür. Gece gündüz demeden emek vererek bizleri büyüten, bizlerin mutluluğuyla mutlu olan annelerimiz hayattaki kılavuzumuzdur. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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