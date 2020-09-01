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Siyaset Küstahlığa ve saygısızlığa bakın! ‘Anıtkabir’e bilerek ‘Anırtepe’ dedi… CHP’li vekil Mahir Başarır’dan Mustafa Kemal’e hakaret
Siyaset

Küstahlığa ve saygısızlığa bakın! ‘Anıtkabir’e bilerek ‘Anırtepe’ dedi… CHP’li vekil Mahir Başarır’dan Mustafa Kemal’e hakaret

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Anıtkabir için kasten “Anırtepe” diyerek Mustafa Kemal’e alenen hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:06:00 -

 yeniakit.com.tr  CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Akit TV’ye yapılan organize saldırıda başı çeken müfteri oldu. Akit TV’ye dair asılsız ifadeler kullanan Başarır, Mustafa Kemal Atatürk’ün medfun bulunduğu Anıtkabir hakkındaki skandal ifadeler kullandı.

Anıtkabir için “Anırtepe” dedi

Akit TV’ye iftira attığı sırada ne dediğini bilmeden konuşan Ali Mahir Başarır’ın gözü döndü. Başarır, Anıtkabir için kasıtlı olarak, “Anırtepe” ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda, sehven yazılan bir hata nedeniyle Akit TV’den hesap sorulmasını isteyen Başarır’dan, Mustafa Kemal’a hakaret etmesi nedeniyle hesap sorulup sorulmayacağı merak konusu oldu!..

Akit’e saldırdı

Akit TV’nin KJ’sinde sehven yazılan “anırkabir” ifadesi nedeniyle türlü iftiralar atarak kurumumuza saldıran CHP’li Ali Mahir Başarır, Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

 

Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar
Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar

Siyaset

Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar

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