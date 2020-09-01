Küstahlığa ve saygısızlığa bakın! ‘Anıtkabir’e bilerek ‘Anırtepe’ dedi… CHP’li vekil Mahir Başarır’dan Mustafa Kemal’e hakaret

yeniakit.com.tr CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Akit TV’ye yapılan organize saldırıda başı çeken müfteri oldu. Akit TV’ye dair asılsız ifadeler kullanan Başarır, Mustafa Kemal Atatürk’ün medfun bulunduğu Anıtkabir hakkındaki skandal ifadeler kullandı.

Anıtkabir için “Anırtepe” dedi

Akit TV’ye iftira attığı sırada ne dediğini bilmeden konuşan Ali Mahir Başarır’ın gözü döndü. Başarır, Anıtkabir için kasıtlı olarak, “Anırtepe” ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda, sehven yazılan bir hata nedeniyle Akit TV’den hesap sorulmasını isteyen Başarır’dan, Mustafa Kemal’a hakaret etmesi nedeniyle hesap sorulup sorulmayacağı merak konusu oldu!..

Akit’e saldırdı

Akit TV’nin KJ’sinde sehven yazılan “anırkabir” ifadesi nedeniyle türlü iftiralar atarak kurumumuza saldıran CHP’li Ali Mahir Başarır, Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.