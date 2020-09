Küstah sözleri sonrası İzmir’de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği’nin (İMHAD) öncülüğünde, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldi. Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında küstah ifadelerde bulunan Erol Mütercimler'i kınayan STK’lar, aynı zamanda skandal sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İMHAD adına açıklama yapan Fehmi Ceylan, sözde yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplilere hakaret ettiğini hatırlattı. Mevcutta 1 milyon 400 bin İmam Hatip öğrencisi olduğunu söyleyen Ceylan, on milyonlarca da mezun olduğunun altını çizdi. İmam Hatiplilerin geniş bir aile olduğunu kaydeden Fehmi Ceylan, Mütercimler’in sözlerinin on yıllardır süre gelen düşman bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu belirtti. Erol Mütercimlerin hedefinin Türkiye ve 83 milyonun birlik ve beraberliği olduğunu söyleyen Ceylan, “Başarı grafikleri her yıl yükselen, öğrenci ve velilerinin iltifat ve tercihlerini kazanan, vatanına ve milletine bağlı devlet adamları yetiştiren, gerek insani gerek vicdani ve ahlaki davranışları olmak üzere özlenen nesil profilini sergileyen imam hatip öğrencileriyle adı zikredilen okullarımız ve camiamız tüm bu hasletlerden uzak kesimi son derece rahatsız etmektedir.” diye konuştu.

“Rabbimizin bahşettiği inanç ve azimle durmadan yola devam edilecek” diyen Ceylan, imanlı ve bilgili, çift kanatlı nesil yetiştirme gayesinden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplanan İMHAD, İzmir Eğitime Destek Platformu (EDP), İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) üyeleri, Fehmi Ceylan’ın açıklamasının ardından İzmir Adliyesi önüne gitti.

İSTOK adına açıklama yapan Başkan Ali Mamak, İmam Hatiplilere yönelik aşağılayıcı ithamlarda bulunan sözde yazar Erol Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını istediklerini belirtti.

Açıklamaların ardından gruplar, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.