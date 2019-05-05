Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!

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Avrupa ve ABD'nin de göz diktiği Türkiye'nin doğal gaz yataklarını gasp etmek isteyen Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'yi durdurmak için her yolu deniyor.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları için Türkiye'ye karşı işbirliği yapan Mısır'dan skandal bir açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs'ın batısındaki sondaj çalışmalarından endişe duyduğu belirtilerek uluslararası kanunların işleme konulması çağrısında bulunuldu.

Türkiye'ye karşı ittifak kurdular

Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de ittifak kurmuş ve kendi aralarında tatbikatlar yaparak Türkiye'yi kışkırtıcı faaliyetlerde bulunmuşlardı.

Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakmak için bir süredir Yunanistan, Mısır ve İsrail çeşitli girişimlerde bulunurken, Kıbrıs adasını çevreleyen doğalgaz yatakları bölge ülkelerin yanı sıra binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin de dikkatini çekiyor. ABD ve Fransa hazırda bekliyor. İsrail, Türkiye'yi engelleyecek her oyunun içinde yer almak istiyor. Rum yönetimi ise AB'nin desteğiyle Akdeniz'deki doğalgaz alanlarını parsellemeye uğraşıyor. Bu kapsamda harekete geçen Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail 'Akdeniz'den çıkartılacak doğalgaz ve petrolü Avrupa'ya sevk edilmesi için Kudüs'te liderler zirvesi gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz yıl 'İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İtalya ve Avrupa'yı birleştiren doğalgaz boru hattı (EastMed) inşasında mutabık kalan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son olarak 20 Mart 2019'da Kudüs'te bir araya geldi.

AB ve ABD'den tam destek

20 Mart’taki zirvede İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve ABD arasındaki “3+1 Zirvesi” 3 ülkenin liderleri ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun katılımıyla yapıldı. Güvenlik ve enerji konularında altıncısı yapılan zirveye ABD de tam destek verdi.

Proje kapsamında İsrail ve Kıbrıs adasının deniz bölgelerinden çıkarılacak doğalgaz, deniz altında döşenecek EastMed adı verilen bir boru hattı ile Kıbrıs Rum Yönetiminden önce Girit adasına, oradan da Mora Yarımadası'na, daha sonra da İtalya'ya aktarılacak. Ön çalışmaları için 34,5 milyon avro ayrılan projeye AB de katkı sağlayacak. Ankara, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'e yönelik konsorsiyuma karşı çıkarken, bu ülkelerin Ada kara sularında doğalgaz-petrol sahaları oluşturmasını istemiyor. Çünkü böyle bir durumda çıkarılan gazın Avrupa'ya satışından edinilen kardan sadece Güney Kıbrıs Rum Kesimi yararlanmış olacak.