Küstah Miçotakis'ten yine alçakça sözler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sofya'da Bulgaristan'ın yeni Başbakanı Kiril Petkov ile görüştü.

Görüşme sonrası Bulgar mevkidaşıyla kameraların karşısına geçen küstah Miçotakis, bir kez daha Türkiye'yi hedef almaya kalktı.

Bölgede gerilimi artıran tarafın kendi ülkesi olduğu gerçeğini gizlemeye çalışan Miçotakis, "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına son vermeli." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etmişti.

İlişkilerde ilerleme görmek istiyormuş

Yunan Başbakan, söz konusu kararın kaldırılması gerektiğini savundu ve "Yunanistan, Türkiye arasındaki ilişkilerde ilerleme görmek istiyor." dedi.