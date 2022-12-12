Küstah Messi'ye bak! Sen ne ayaksın oğlum

Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, Ahmet Çakar ile yaptığı “Katar 2022 sohbeti”ni köşesine taşıdı. Çakar’a “Messi'ye kibrinden dolayı tepkiler var. Weghorst'a 'Aptal' dedi. Sürekli agresif. Düzgün sporcu olmak mı, dünya yıldızı olmak mı?” diye sorduğunu aktaran Özbostan, ünlü yorumcudan “Messi terbiyeli gibi görünen, beyefendi havası veren aslında küstah ve içten pazarlıklı bir tip. Bu tip kişilik özellikleri çok zor çıkar, çok sıkıntılı anlarda patlak verir. Messi'de de maç sonu Weghorst'a yaptığı o kibir dolu terbiyesiz hareketleri ile ortaya çıktı” cevabını aldığını belirtti.