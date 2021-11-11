Küstah Macron'un telefonuna bile çıkmadı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, başkent Paris'te düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa davet etmek için telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a cevap vermediği iddia edildi. L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yarın Paris'te düzenlenecek konferansa davet etmek için 8 Kasım'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u telefonla aradı. Tebbun'un telefona cevap vermediği belirtilen habere göre, bunun öncesinde Macron, diplomatik yollarla Cezayir'e mektup gönderdi.

"Artık Macron'la telefonla görüşmüyorum"

Tebbun'un geçen ay Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Cezayir'e yönelik ifadeleri nedeniyle Macron ile artık telefonda görüşmediğini söylediği aktarılmıştı.

Elysee Sarayından dün yapılan açıklamada, Macron'un Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu belirtilmişti.

Macron'un, Fransız ve Cezayir halkının yararı ve Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiği vurgulanmıştı.