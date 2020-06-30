Küstah Macron yine Türkiye'ye saldırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir gazetecinin "Fransa, (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'i uzun süredir desteklemekle ve Türkiye'yi eleştirmekle suçlanıyor. Benzer şekilde Rusya'nın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri çabalarını da eleştiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Macron, Fransa’nın Hafter'i desteklemediğini, Fransa'nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Macron, "Şimdi Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü anımsatan Macron, Putin'e Wagner paralı askerlerinin eylemlerini kınadığını aktardığını belirtti.

Macron, Putin'in de bunların özel askerler olduğunu söyleyerek kendisine karşı çıktığını anlattı.

Türkiye'ye karşı suçlayıcı açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye'nin Berlin Konferansı'ndaki hiçbir taahhüdüne saygı duymadığını ileri sürdü.

Macron, Libya'da Türkiye'nin politikasının ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.