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Dünya Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar
Dünya

Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:32:00 -
Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'yi 'en güçlü şekilde kınadıklarını' belirtti.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasında bulundu.

Hoffman, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını anımsatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." iddiasında bulundu.

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. Test yapmayı kalkıp da ABD'ye soracak değiliz" demişti.

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