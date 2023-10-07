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Dünya Küstah açıklama! Ha ABD ha İsrail
Dünya

Küstah açıklama! Ha ABD ha İsrail

Yeniakit Publisher
2023-10-07 16:14:00 -
Küstah açıklama! Ha ABD ha İsrail

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in kendisini savunması için gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Filistin’in terör devleti İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası, terör hamisi ABD’den açıklama geldi.

İsrail yalayıcısı ABD, Tel Aviv’in kendisini savunması için gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Konuya dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “İsrail'in kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağız” dedi.

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