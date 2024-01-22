Kuşların görsel şöleni hayran bıraktı
Ankara'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri hayran bıraktı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında sürüler halinde görülen sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti.
O anlar kaydedildi
Çıkardıkları sesle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterisi, saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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