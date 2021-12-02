Kuşlar da huzuru orada buldu! Camii kubbesinde dev kuş yuvası
Tokat'ın Zile ilçesindeki Erenler Camisi'nin kubbesi üzerinde, kuşların yaptığı büyük yuva görenlerin kalplerini titretiyor.
Yeniakit.com.tr
Tokat'taki Erenler Camisi'nin kubbesindeki kuş yuvası, görenlerin kalplerini titretiyor.
Dev bir yuva yaptılar
Zile ilçesindeki kuşlar, Erenler Camisi'nin kubbesini kendilerine yaşam alanı olarak seçti.
Cami cemaati, büyük kuş yuvasını cami kubbesinde gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtirken, yuvada onlarca kuşun yaşadığı tahmin ediliyor.