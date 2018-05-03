Son zamanların en popüler bitkilerinden biri haline gelen kuşkonmaz, hem sebze hem de süs olarak kullanılan çok yıllıklı bir bitkidir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tezgahlardaki yerini alan kuşkonmaz, 50 ila 150 santimetre boylarına kadar ulaşan, dik gövdeli ve uçları yapraksı bir bitkidir. Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve minareller sayesinde bitkisel bir antibiyotik olarak bilinmektedir. Genelde çorbalarda ve salatalarda kullanılan kuşkonmazın nasıl tüketildiği de oldukça önemlidir. Oldukça faydalı bir bitki olmasının yanı sıra yanlış tüketimde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Peki kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkonmaz nasıl tüketilir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

KUŞKONMAZ NEDİR?

Kuşkonmaz Latince adı Asparagus Officinalis olan sulak, ormanlık alanlarda, kumlu ve killi topraklarda yetişebilen yeşil sarımtırak çiçekleri bulunan gövdesi, kökü ve tomurcukları kullanılan zambakgillerden olan bir bitkidir.

Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir. En etkileyici tarafı ise kalsiyum ve magnezyum açısından en ideal sebze olarak bilinmesidir.

KUŞKONMAZ NEREDE VE NE ZAMAN YETİŞTİRİLİR?

Kuşkonmaz en verimli olarak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında besince zengin, kumlu ve gevşek topraklarda yetişir. Haziran ve Temmuz aylarında çiçeklenmeye başlayan kuşkonmazın yetiştirilmesi tohum veya köklerinden kesilen parçalarla yapılır. İki yılda gelişen bitki 15-20 yıl süre ile sürgün vermeye devam eder. Tarih boyunca ilk olarak Anadolu'da ve Doğu Akdeniz'de görülen kuşkonmaz günümüzde ise en fazla olarak Fransa, İtalya, Çin ve ABD'de yetişir. Türkiye'de ise yetiştirilmesi git gide artmaktadır.

KUŞKONMAZIN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Kuşkonmaz,A, C, K ve B vitamini potasyum, demir, folik asit ve lif açısından zengindir. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kolon kanserinde koruyucu etki gösterir. Kuşkonmazın 100 gramı 22 kcal kaloridir. 1 porsiyonu 150 grama denk gelen kuşkonmazın 1 porsiyonu için 33 kcal kalori demek mümkündür.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI NELERDİR?

* Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı folik asit sayesinde kanserden korur.

* Mideyi tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur.

* Sindirim sistemini rahatlatır.

* İdrar söktürücü özelliği vardır.

* Romatizma ve kemik ağrılarını giderir.

* Vücudun toksinlerden arınmasına yardım eder.

* Artrit hastalığına karşı fayda sağlar.

* Afrodizyak etkisi sağlar.

* Folat, fetal ve embriyonik sinir hücresi oluşumlarını düzenlemeye yardımcı olması ile hamile kadınlar için önerilir.

* Erken doğum riskini azaltır.

* Güçlü bir antioksidan özelliği vardır.

* Glutatyon toksinler ve serbest radikalleri kendinde toplayarak dışarı atmaya yardımcı olmaktadır.

* Vücutta oluşan iltihap ile mücadele eder.

* Diyabete iyi gelir.

* Kalp krizi riskini azaltır. Kalbin dostudur.

* Sindirim sistemine destek olur.

* Beyin fonksiyonlarını arttırır.

* Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.

* Soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

* Karaciğer ve safra kesesi için olumlu etki sağlar.

* İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri korur.

* Probiyatik bakterilerin gelişimini destekler

* Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı kullanılır.

* Anemi yani kansızlık rahatsızlığı olan kişilere önerilir.

* Kanı temizleme özelliği vardır.

* Ruh sağlığına iyi gelir.

* PMS (adet öncesi semptomları) belirtilerini hafifletir.

* Böbrek taşını tedavi eder.

* İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Alzheimer hastalığını tedavi eder.

* A vitamini sayesinde göz sağlığını destekler.

* Kolesterolün düşürülmesine yardım eder.

KUŞKONMAZ NASIL TÜKETİLİR?

Kuşkonmaz dikkat edilmediği takdirde alerjik reaksiyonlara yol açabilen bir bitki olduğu için toplanırken çok dikkatli olunmalıdır. Gövdesi, kökü ve tomurcuklarına kadar oldukça değerli olan kuşkonmazı yemeklerde ve salatalarınızda kullanabilir, lezzetli tatlar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra çorbalarınızda da kullanabileceğiniz kuşkonmazı kış aylarında kullanmak üzere konserve olarak da tüketebilirsiniz. Kuşkonmaz saplarını çiğ olarak da yiyebilirsiniz.

Taze bir şekilde alınan kuşkonmaz aynı gün içinde kullanılmayacaksa sap kısmından bir miktar kesilmesi gerekmektedir. Daha da uzun saklayabilmek için filizleri kağıt havlu yardımı ile ya da temiz bir bez ile sararak plastik bir poşete geçirebilirsiniz. Bu şekilde de 4-5 gün buzdolabınızda saklayabilirsiniz.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Satın almış olduğunuz kuşkonmazı güzelce yıkayarak 2-3 dakika boyunca haşlayın. Kuşkonmazın cinsine göre haşlama süresi birkaç dakika daha uzayabilir. Haşlarken suya bol miktarda tuz atmalısınız. Haşlamanın ardından 2 dakika kadar da soğuk suya tutmalısınız. Bu sayede şeklini de kaybetmeyecektir. Bu şekilde hazırladığınız kuşkonmazı ızgara olarak pişirebilirsiniz. İsterseniz de salatasını isterseniz de yoğurt ile beraber mezesini yapabilirsiniz.

KUŞKONMAZIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Gıda miktarlarında tüketildiğinde kuşkonmaz güvenlidir. Ancak, daha büyük tıbbi miktarda kullanıldığında, kuşkonmazın güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli bilgi yoktur. Kuşkonmaz bir sebze olarak yendiğinde ya da cilde uygulandığında alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

* Yüksek oranda pürin içerir, bu nedenle böbrek hastaları kuşkonmaz tüketmemelidir.

* Gut hastalığı olan bireylerinde kuşkonmaz tüketmemeleri gerekir.

* Kuşkonmaz bitkisinin, böbrek rahatsızlığı olan bireyler tarafından da tüketilmesi sakıncalıdır.

* Kuşkonmazı hamilelik sırasında tıbbi miktarlarda kullanmak güvenli değildir. Kuşkonmaz ekstreleri doğum kontrolü için kullanılmaktadır, bu yüzden hamilelik sırasında hormon dengelerine zarar verebilir.

* Emzirme döneminde tıbbi miktarlarda kuşkonmaz tüketiminin güvenliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle güvenli tarafta kalmak için dikkatli olmakta fayda vardır.

* Kuşkonmaz soğan, pırasa, sarımsak ve frenk soğanı olmak üzere liliaceaeailesinin diğer üyelerine duyarlı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilmektedir.