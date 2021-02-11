Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Kuşkonmaz, çiçekli bir bitki türü olarak bilinir. Kuşkonmaz bitkisi en iyi, besin açısından çeşitli, gevşek ve kumlu topraklarda verimli olur. Koşkonmazın genel olarak yetiştiği toprakları; kumlu ve killi, ormanlık, sulak ve kuvvetli topraklar oluyor. Gövdeleri dik bir yapıya sahiptir, rengi yeşil ve dalları da yaygındır. Bir tane kuşkonmazda 3-6 adet dal bir arada bulunur ve incedir. Kuşkonmazın pek çok hastalığa deva olduğu, sağlık açısından ciddi faydaları bulunduğu da biliniyor. Peki kuşkonmaz faydaları nelerdir?

Kuşkonmaz faydaları

- Vücudu toksinlerden arındırır.

- İdrar söktürür.

- Romatizma ve kemik ağrılarının giderilmesini sağlar.

- Afrodizyak etkisi vardır.

- Gebelikte yardımcı olur.

- Sindirimi geliştirir.

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- İdrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

- Kemik sağlığının korunmasını sağlar.

- Diyabetin kontrolünde yardımcıdır.

- Artrit hastalığına fayda sağlar.

- Erken doğum riskini azaltır.

- Vücut içerisindeki iltihaplar ile mücadele eder.

- Antioksidan özelliği vardır.

- Kalp krizi riskini azaltır.

- Öksürük ve soğuk algınlığı riskini azaltır.

- Şişkinlik, hazımsızlık ve ödem atımına yardımcı olur.

- Beyin fonksiyonlarının arttırılmasına yardımcı olur

- Bazı cilt hastalıklarına karşı kullanılmaktadır. (Egzama gibi)