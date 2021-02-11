Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
Bir bitki türü olan kuşkonmaz, sağlık açısından pek çok faydalı olduğu biliyor. Peki kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkonmaz hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte kuşkonmaz hakkında merak edilenler…
Kuşkonmaz, çiçekli bir bitki türü olarak bilinir. Kuşkonmaz bitkisi en iyi, besin açısından çeşitli, gevşek ve kumlu topraklarda verimli olur. Koşkonmazın genel olarak yetiştiği toprakları; kumlu ve killi, ormanlık, sulak ve kuvvetli topraklar oluyor. Gövdeleri dik bir yapıya sahiptir, rengi yeşil ve dalları da yaygındır. Bir tane kuşkonmazda 3-6 adet dal bir arada bulunur ve incedir. Kuşkonmazın pek çok hastalığa deva olduğu, sağlık açısından ciddi faydaları bulunduğu da biliniyor. Peki kuşkonmaz faydaları nelerdir?
Kuşkonmaz faydaları
- Vücudu toksinlerden arındırır.
- İdrar söktürür.
- Romatizma ve kemik ağrılarının giderilmesini sağlar.
- Afrodizyak etkisi vardır.
- Gebelikte yardımcı olur.
- Sindirimi geliştirir.
- Kilo vermeye yardımcı olur.
- İdrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur.
- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
- Kemik sağlığının korunmasını sağlar.
- Diyabetin kontrolünde yardımcıdır.
- Artrit hastalığına fayda sağlar.
- Erken doğum riskini azaltır.
- Vücut içerisindeki iltihaplar ile mücadele eder.
- Antioksidan özelliği vardır.
- Kalp krizi riskini azaltır.
- Öksürük ve soğuk algınlığı riskini azaltır.
- Şişkinlik, hazımsızlık ve ödem atımına yardımcı olur.
- Beyin fonksiyonlarının arttırılmasına yardımcı olur
- Bazı cilt hastalıklarına karşı kullanılmaktadır. (Egzama gibi)