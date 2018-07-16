THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Fransa ve İtalya’da yaygın olarak kullanılan kuşkonmaz özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışmaktadır. Beyaz, yeşil, mor renklerde bulunabilen kuşkonmazın ülkemizde daha çok yeşili bulunur.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:00
Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Kuşkonmazlar bir bant içerisinde satılır. Satın aldıktan sonra bantın olduğu hizadan bıçakla kesilir. Geriye kalan 10-12 cm’lik kısım üzerindeki diken görünümünde küçük yapraklar, ince uçlu bir bıçak ile alınır.

Tepesindekilerin alınmasına gerek yoktur. Hafif kübik şeklinde olan kuşkonmaz aşağıya doğru gidildikçe kalınlaşır. Pişirilirken her yerinin eşit yumuşaması için aynı kalınlıkta olması gerekir. Bu sebeple yarısından başlanarak sebze soyacağı yardımıyla her yeri eşit kalınlıkta olacak kadar kabukları soyulur. Akan su altında yıkanıp pişirmeye alınır.

Kuşkonmazın soyulan kabukları atılmamalıdır. Kaynatılıp suyu içilmelidir. Vitamin ve minerallerden zengindir. Güçlü idrar söktürücüdür. Kum dökücü etkisi vardır. Kanı temizler, kalbi güçlendirir. Lifli bir sebze olduğundan bağırsak çalışmasını düzenler. Hazma yardımcıdır. Zihin açıcı etkisi vardır.

Kuşkonmaz soslanıp yemeklerin yanında garnitür şeklinde servis edilebileceği gibi zeytinyağlı yemeği de yapılabilir. Kuşkonmazlar temizledikten sonra tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Rengini kaybetmemesi için 1-2 dk soğuk suda bekletilip suyu süzülür. Derin bir tavaya zeytinyağı dökülür. Üzerine kuşkonmazlar dizilir. Birkaç limon kabuğu, ezilmiş sarımsak, biraz şeker ve tuz üzerine eklenir. Bir su bardağı su ilave edildikten sonra yüksek ateşte kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dk pişirilir. Soğutulup, servis yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:00
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kuşkonmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu mu?
    1. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli..
    2. Sütlaç tarifi
    3. Ağız kokusunu gideren çay tarifi
    4. Afrika'da etkili olan yağış can aldı:..
    5. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    6. Limonlu buzlu çay nasıl yapılır?
    7. Operasyonun yapılacağı cemaat..
    8. Danıştay üyeliğine seçilen Abdurrahman..
    9. İngiltere'den flaş Rusya açıklaması
    10. Pirinç örgü nasıl yapılır?
    11. Tayyibe Kaycıoğlu kimdir?
    12. Mısır unu nasıl yapılır?
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    14. Deri koltuk temizlerken bunlara dikkat..
    15. Şaziye Fırat Civelek kimdir? Danıştay..
    16. Kriz giderek büyüyor! Listeye..
    17. Brokoli nasıl pişirilir?
    18. Ağızdan su gelmesi nedenleri nelerdir?
    19. Vişne reçel nasıl yapılır?
    20. Ronaldo Juventus'a imzayı attı
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı