Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Kuşkonmazlar bir bant içerisinde satılır. Satın aldıktan sonra bantın olduğu hizadan bıçakla kesilir. Geriye kalan 10-12 cm’lik kısım üzerindeki diken görünümünde küçük yapraklar, ince uçlu bir bıçak ile alınır.

Tepesindekilerin alınmasına gerek yoktur. Hafif kübik şeklinde olan kuşkonmaz aşağıya doğru gidildikçe kalınlaşır. Pişirilirken her yerinin eşit yumuşaması için aynı kalınlıkta olması gerekir. Bu sebeple yarısından başlanarak sebze soyacağı yardımıyla her yeri eşit kalınlıkta olacak kadar kabukları soyulur. Akan su altında yıkanıp pişirmeye alınır.

Kuşkonmazın soyulan kabukları atılmamalıdır. Kaynatılıp suyu içilmelidir. Vitamin ve minerallerden zengindir. Güçlü idrar söktürücüdür. Kum dökücü etkisi vardır. Kanı temizler, kalbi güçlendirir. Lifli bir sebze olduğundan bağırsak çalışmasını düzenler. Hazma yardımcıdır. Zihin açıcı etkisi vardır.

Kuşkonmaz soslanıp yemeklerin yanında garnitür şeklinde servis edilebileceği gibi zeytinyağlı yemeği de yapılabilir. Kuşkonmazlar temizledikten sonra tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Rengini kaybetmemesi için 1-2 dk soğuk suda bekletilip suyu süzülür. Derin bir tavaya zeytinyağı dökülür. Üzerine kuşkonmazlar dizilir. Birkaç limon kabuğu, ezilmiş sarımsak, biraz şeker ve tuz üzerine eklenir. Bir su bardağı su ilave edildikten sonra yüksek ateşte kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dk pişirilir. Soğutulup, servis yapılır.

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