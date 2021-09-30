Küseceksen, niye oynuyorsun İsmail? Sosyal medyada cevap veremediği kişiyi Oda Tv'ye haber yaptırttı

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İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin bir paylaşım yaparak, "Yunanistan, en muhalif sanatçısı Mikis Theodorakis için üç gün yas ilan ederken... Bizde Ferhan Şensoy için, geçiyorum yası, bir taziye telefonu bile çok görüldü." demişti.

İsmail Saymaz'ın mesajına cevap veren bir sosyal medya kullancısı ise "Onlar meyhanede kafayı çekiyorlar mutu mesut, ne geçmiş olsunu..." ifadesini kullanmıştı.

İntikamını Oda Tv'ye aldırttı!

Sosyal medya kullacısının bu mesajına cevap vermeyen İsmail Saymaz intikamını Oda Tv'ye aldırttı.

Oda Tv, bir ortaokulda müdür olduğu öğrenilen sosyal medya kullanıcısını, bazı paylaşımları üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hakaret ettiği gerekçesi ile hedef aldı. Twitter kullanıcıları İsmail Saymaz'a, "Cevap veremeyip, Oda Tv'ye haber yaptıracaksan, niye sosyal medya kullanıyorsun İsmail Saymaz?" tepkisini gösterdi.