Kuşburnu çayının faydaları neler? Kurutulmuş, taze kuşburnu çayı nasıl demlenir Saraçoğlu

Kuşburnu çayının faydalarına değinmeden önce kuşburnu bitkisinden bahsedelim. Kuşburnu yabanı gül çiçeğinin yapraklarının altındaki yuvarlak kısımdır ve içerisinde bitkinin tohumlarını bulundurur. Genellikle çay seklinde kullanılsa da marmelat, ezme şurup şeklinde de tüketilmektedir. Kuşburnu özellikle doğu Anadolu, Marmara ve karadenizde bol miktarda bulunur. Eylül ekim gibi toplanır.

Kuşburnu çayı eski zamanlardan beri bilinen, bağışıklık sistemini güçlendiren, soğuk algınlığına iyi gelen ve lezzetli severek tüketeceğiniz çayların basında gelen bir çaydır. Vitamini açısından çok zengin bir çaydır. Özellikle kış aylarında tercih edilen kuşburnu birçok hastalıkların tedavisine katkıda bulunmuştur. C vitamininin eksikliğine bağlı olarak gelişen hastalıkların yanı sıra mide asidinin eksikliğinde mide spazmlarında bağırsak rahatsızlıklarında ve ülser tedavisine yardımcı olarak kullanacağınız bir bitkidir.

Kuşburnunun faydalarından yararlanmak aynı zamanda daha az kalori almak isteyenler için kuşburnu çayı kuşburnu tüketmek için ideal bir yöntemdir. Kuşburnu çayı tadı, kokusu ve muhteşem rengiyle çok sevilir aynı zamanda içerdiği C vitaminiyle hastalıklara karşı koruma sağladığı için kış çayı olarak sıklıkla tüketilir. Kuşburnu çayı doğru bir şekilde hazırlandığında içindeki C vitamini suya geçer. Yani kuşburnu çayını tercih ederek içindeki C vitaminini büyük oranda almış olursunuz.

Kuşburnu çayı nasıl demlenir Saraçoğlu

Kuşburnu çayı nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu kuşburnu çayının çok faydalı olduğunu belirtmiştir:

Kuşburnu çayı yapmak için kurutulmuş kuşburnu meyvesi yıkanır ve bir su bardağına iki-üç çay kaşığı kuşburnu meyvesi gelecek şekilde kaynayan suya atılır.

Kuşburnu çayı kaç dakika kaynatılır?

10-15 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra kapağı kapatılarak kuşburnu çayı demleme için bırakılır.

Kuşburnu çayının birçok farklı tarifi vardır. Kuşburnu çayı hazırlanırken genelde kurutulmuş kuşburnu bitkisi tercih edilir; ancak siz taze ya da dondurulmuş kuşburnu da kullanabilirsiniz.

Kuşburnu çayı yaparken meyvesinin yanında kuşburnu çiçeğinin yaprakları da kurutularak çaya katılabilir.

Ancak kuşburnu çayı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken nokta kuşburnu meyvesinin çok uzun süre yüksek ısıya maruz bırakılmaması.

Çünkü yüksek ısıda kuşburnunun içindeki vitaminler kaybolur ve kuşburnu çayı besin değeri azalır.

Diğer bir husus da alüminyum tencere kullanılmamasıdır.

Alüminyum ile temas eden kuşburnu bünyesindeki C vitaminini kaybedebilir ve ayrıca bu şekilde hazırlanan kuşburnu çayının rengi de istenildiği gibi olmayabilir.

Kuşburnu Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kuşburnu çayı faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinden durulan bir konudur. Saraçoğlu kuşburnu çayının faydalarını şu şekilde sıralamaktadır; romatizma şikâyeti olanların ağrılarını keser, C vitamini açısından zengindir, kan temizliği yapar, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olurken iyi kolesterolü de yükseltir.

Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır?

Kuşburnu çayını sade içebileceğiniz gibi bal ya da şeker ile tatlandırarak ya da tarçın, karanfil veya elma ile birlikte bir kış çayı hazırlayarak da tüketebilirsiniz.

Kuşburnu Çayının Faydaları Nelerdir?

-C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

-Antioksidan özelliği sebebiyle hücrelerin kendini yenilemesine, toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur.

-İltihap sökücü etkiye sahip olması nedeniyle eklemlerdeki ve iltihaplarının vücuttan atılmasına yardımcı olur ayrıca diz ağrısı çeken ve eklem rahatsızlığı olanlara iyi gelmektedir

-Mide asidini düzenlediğinden dolayı gastrit ve mide ülserinin iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kabızlığa iyi gelir.

-Cilt sağlığına iyi gelir.

-Kırışıklığa iyi gelir.

-Ağrı kesici özelliğe sahiptir

-Tansiyonun düzenlenmesine katkıda bulunur

-Kanser, rahim hastalıkları ve menopoz döneminde kanın temizlenmesini sağlar

-İştah açıcı özelliği vardır

-Beyin fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

-Stresi azaltıcı etkiye sahiptir

-Diyabetli hastaların kan basıncı ve şekerini düzene sokar

-Kansızlığa karşı etkilidir

-Göz sağlığının korunmasında etkilidir

-Kötü kolesterolün düzenlenmesinde yardımcıdır.

İlginizi çekebilir → Saç dökülmesini durdurmak ve saç gürleşmesi için doğal yöntemler! Saç dökülmesine maske evde: Denenmiş saç gürleştirme tarifleri → TIKLAYINIZ

Kuşburnu Çayı Nasıl Demlenir?Pratik

Kuşburnu bitkisinin tüm şifalı özelliklerinden yararlanmak için kuşburnu çayı nasıl demlenir sorusunun cevabı önem arz etmektedir. Özellikle kış aylarında tercih edilen kuşburnu çayı kendine has kokusu ve tadıyla severek tüketeceğiniz çaylardan biridir

Bir cezve veya tencereye 1 su bardağı su koyduktan sonra 3 çay kasığı kuşburnunu ekleyip 10-15 dk. kaynatın. Daha sonra ocaktan aldığınız kuşburnunu 5-10 dakika demlenmesi için bırakın. Süzgeçle fincana süzdükten sonra içerisine bal ve limon dilimleri koyarak tüketebilirsiniz.

Kuşburnunun Zararları Neler?

Her şeyde olduğu gibi bu çayının da fazla tüketimi zararlıdır. Çünkü vücuttan fazla miktarda su atar ve yağ yakımını hızlandırır. Kilolu olanlar için problem oluşturmaz ancak zayıf olanların dikkat etmesi gerekiyor.

Taze kuşburnu çayı nasıl demlenir?

Kuşburnu çayını kurutulmuş kuşburnu ile yapabileceğiniz gibi taze kuşburnu kullanarak da yapabilirsiniz. Taze kuşburnu çayını da aynı şekilde 10-15 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde kaynatıp, kaynattıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirip, sıcak olarak içebilirsiniz.

Kurutulmuş kuşburnu çayı faydaları

Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir. Kronik yorgunluğa karşı da kullanılır. Safra kesesi, böbrek ve mesane rahatsızlıklarında rahatlamayı sağlar. Yara iyileştirici ve kan temizleyici özelliği vardır.

İlginizi çekebilir → Soğan kürü nasıl hazırlanır? İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi, ne zaman başlanmalı?→ TIKLAYINIZ