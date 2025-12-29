  • İSTANBUL
Dünya

İsrail’e Somaliland tehdidi! “Tüm hedeflerini vururuz”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail’e Somaliland tehdidi! "Tüm hedeflerini vururuz"

Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığının Yemen ve Somali için tehdit oluşturacağı söyleyen Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el Husi, “Tüm hedeflerini vururuz” tehdidinde bulundu.

Yemen'deki Husilerin lideri, Somaliland'ı tanıması nedeniyle İsrail'e sert bir tehditte bulunarak, ayrılıkçı bölgedeki herhangi bir İsrail varlığını “askeri hedef” olarak nitelendireceklerini belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el Husi, Pazar günü internette yayınlanan bir açıklamasında, “Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığını, Somali ve Yemen'e yönelik bir saldırı ve bölgenin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyoruz ve silahlı kuvvetlerimiz için askeri bir hedef olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İsrail, 1991 yılında Somali'den ayrılan ve uluslararası alanda kınanan, kendi kendini cumhuriyet ilan eden Somaliland'ı Cuma günü resmen tanımıştı.

Abdulmelik Bedreddin el Husi,

 

Bu tanıma, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar gibi önemli bölgesel aktörler tarafından da kınandı.

Abdulmelik Husi, söz konusu tanımayı “Somali ve Afrika çevresini, Yemen'i, Kızıldeniz'i ve Kızıldeniz'in her iki kıyısındaki ülkeleri hedef alan düşmanca bir tutum” olarak kınadı ve bunun bölgesel istikrar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Aden Körfezi'nde stratejik bir konuma sahip olan Somaliland, uzun süredir uluslararası tanınma arayışındaydı.

 

Bölgesel ve uluslararası kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin “birliği ve toprak bütünlüğü”ne tam destek verdiğini açıkladı.

Krallık, "İsrail işgal makamları ile Somaliland bölgesi arasında karşılıklı tanıma açıklamasını, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı ayrılıkçı önlemleri pekiştiren bir eylem olarak değerlendirerek reddettiğini" belirtti.

Açıklamada, Riyad'ın Somali'nin birliğini zedeleyen “paralel oluşumlar” dayatma girişimlerini reddettiğini ve “Somali devletinin meşru kurumlarını” desteklediği de eklendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu tanıma kararının “Netanyahu hükümetinin hem bölgesel hem de küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan hukuka aykırı eylemlerinin bir başka örneği” olduğunu belirtti.

 

“Genişlemeci politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için hiçbir çabadan kaçınmayan İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale anlamına geliyor” denildi.

Cumartesi günü, Katar Dışişleri Bakanlığı da bu tanıma karşı çıkan ülkeler listesine adını ekledi.

Analistler, İsrail'in Somaliland ile ilişkilerinin Kızıldeniz'e erişimini genişletebileceğini ve bu sayede Yemen'e saldırmasına olanak sağlayabileceğini öne sürüyor.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması, Afrika Birliği, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yaygın bir şekilde kınandı. Avrupa Birliği, Somali'nin egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye

FENO

Müslümanların artık ümmet ve birlik olma zamanı gelmiş ve zaruridir.

Hakk

Çözüm Hilafet Devleti
