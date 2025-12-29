Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde kaleme aldığı yazısında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın son iki yazısını eleştirerek, "15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış! İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok” ifadelerini kullandı. Fırat’ı “her devrin gazetecisi” olmakla itham eden ve iktidar değiştiğinde yine milyonluk lüks villasında huzur içinde yaşayacağını belirten Küçük, “Onlar hep hancı olacaklar. Sıfır risk aldıkları için yarın bir gün Özgür Özel’le de araları iyi olacak. O gene başköşede milyon dolarlık villasında keyif sürecek. Asla linç yemeyecek” diyerek, Fıratgillere bir şey olmayacağını ve gerçek gazetecilerin bedel ödeyeceğini söyledi.

EKREM’İN SAHTE DİPLOMASI İÇİN NE DİYORSUN?

Gazetecilerin toplumsal meselelerde tarafsız olamayacağını bazı ünlü gazeteciler üzerinden örneklerinden Cem Küçük, “FETÖ belası, PKK, askerî vesayet varken bir gazeteci nasıl tarafsız olur? Mesela Hande Fırat, İBB dosyası, İzmir kooperatif yolsuzluğu, Manavgat, Antalya belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları için ne diyor? Bilen varsa söylesin. Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda ne düşünüyor? Yoksa kafasını kuma gömüp, “Bana ne" mi diyor?” diyerek, Hande Fırat’ın kritik meselerde görüş açıklamaktan çekindiğini belirtti

Fırat’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri sırasında uçakta yer alan gazetecilerin mesleki birikimleriyle ilgili eleştirilerine de cevap veren Küçük, “Ayrıca Hande, ‘uçağa binen gazetecilerin birikimleri iyi değil’ demiş. Kendisinin birikimi ne acaba? Ben diğer gazeteci ve muhaliflerin yerinde olsam bir daha Hande’yle aynı uçağa binmem” tepkisini gösterdi.

ANLADIĞI DİLDEN CEVAP

İşte Cem Küçük’ün “Merak etmeyin, siz hancısınız…” başlığıyla yayımlanan ve Hande Fırat’a anladığı dilden cevap veren o yazı:

“Türkiye’de her iki yılda bir gazeteciler hakkında bazı konular gündem olur. Bunlar da genelde "hükûmete yakın" diye tabir edilen gazeteciler...

Birkaç gazetecinin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanması bu konuyu gündeme getirdi. Hemen hükûmete yakın gazeteciler hedefe kondu! 15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış! İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok. Dil bilmeyen biri ABD’den nasıl örnek verecek?

Kaldı ki ABD ve Batı’da tarafsız tek gazeteci yoktur! Anderson Cooper mı tarafsız? Ya da Tucker Carlson? Sean Hannity mi? New York Times koyu liberal olduğunu bilmeyen var mı?

Ayrıca Hande, "uçağa binen gazetecilerin birikimleri iyi değil" demiş. Kendisinin birikimi ne acaba? Ben diğer gazeteci ve muhaliflerin yerinde olsam bir daha Hande’yle aynı uçağa binmem. Zafer Şahin tavrını gösterdi, bir daha Hande Fırat’ın programına katılmayacağını söyledi. Zafer bence bundan sonra Hande’nin gideceği seyahatlerde de olmaz.

Öte yandan FETÖ belası, PKK, askerî vesayet varken bir gazeteci nasıl tarafsız olur? Mesela Hande Fırat, İBB dosyası, İzmir kooperatif yolsuzluğu, Manavgat, Antalya belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları için ne diyor? Bilen varsa söylesin. Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda ne düşünüyor? Yoksa kafasını kuma gömüp, “Bana ne" mi diyor?

Bu ülkede hükûmeti savunan ve kellesini koyan gazeteciler ciddi bedeller ödedi. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde o arkadaşlar bedel ödeyeceklerini biliyorlar. Bunu göze aldılar.

Ama Hande Fırat ve onun gibi düşünenler rahat olsun. Onlar hep hancı olacaklar. Sıfır risk aldıkları için yarın bir gün Özgür Özel’le de araları iyi olacak. O gene başköşede milyon dolarlık villasında keyif sürecek. Asla linç yemeyecek. Siyaset dün Hande gibileri sevdi, yarın da onun gibileri sevecek. Sana bir şey olmayacak...