Kuşburnu çayı nelere iyi geliyor? Kuşburnunun inanılmaz faydaları

Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle bilinen kuşburnu çayı, başta üst solunum yolları hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı savaş açıyor. Gül ailesine ait olan kuşburnu, C vitamini bakımından zengin olmakla birlikte çeşitli hastalıklara karşı doğal antibiyotik görevi görüyor. Ayrıca uzmanlar, kuşburnunun sindirim sistemine de iyi geldiğini vurguluyor. Kuşburnu, yüksek miktarda polifenol, magnezyum, demir, likopen minerallerinin yanı sıra A,B,E ve K vitaminleri içeriyor.

İşte kuşburnu çayının inanılmaz faydaları...

- C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte güçlü bir antioksidandır.

- Doğal şeker içerdiğinden kandaki glikoz oranını dengeler.

- Vücuttaki ürik asitleri atar, ödem toplanmasını önler.

- Sindirim hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Kan basıcını düzenler, yüksek tansiyon riskini azaltır.

- İçerdiği pektin ve laktasif maddeleri ile birlikte bağırsaklardaki parazitleri azaltır, kabızlık sorununun yaşanmasını engeller.

- Özellikle kış aylarında yaygın olan virüslere karşı bağışıklığı güçlendirir, üst solunum yolları hastalıklarına karşı vücut direncini arttırır.

- Uyku problemlerine birebir gelir.