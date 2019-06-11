0553 313 94 23

Kuşadası’nın 2019 yılı mavi bayrakları dalgalanmaya başladı

Kuşadası’nda, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belirli kriterleri yerine getiren plaj ve marinalara verilen Mavi Bayrak Ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

11 Haziran 2019 Salı 09:08
Kuşadası’nın 2019 yılı mavi bayrakları dalgalanmaya başladı

Kuşadası’nda, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belirli kriterleri yerine getiren plaj ve marinalara verilen Mavi Bayrak Ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.


2019 yılında Kuşadası’nda bulunan 22 plaj ve bir marina Mavi Bayrak aldı.


5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası nedeniyle Kadınlar Denizi Plajı’nda düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarim, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ile otel ve tesislerin temsilcileri katıldı. Mavi Bayrak Ödül töreninde konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Kuşadası’nın sahip olduğu 22 Mavi Bayraklı plajı ve bir marinası ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.Karataş’ın ardından konuşan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, mavi bayraklı plajların bir kentin kalitesini ortaya koyduğunu belirterek Kuşadası’nı 22 mavi bayrak sahibi yapan tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ise Kuşadası Belediyesi olarak temiz bir çevre oluşturmak için çalıştıklarını belirterek plajlardaMavi Bayrak uygulamasını çok önemsediklerini kaydetti. Mavi Bayraklı Plajların bir kentin turizm kalitesini ortaya koyduğunu belirten Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası’ndaki tüm plajları mavi bayraklı hale getirene kadar çalışacaklarını kaydetti.


Törende Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Çevre Yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri de verildi. Atık yağ toplama kategorisinde 420 litre atık yağ toplayarak birinci olan Cumhuriyet İlkokulu, 250 litre atık yağ toplayarak ikinci olan Belkent Ortaokulu ve 200 litre atık yağ toplayarak üçüncü olan Soğucak Ortaokulu ödüllerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu’nun elinden aldı. Atık pil kategorisinde 460 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu, 329 kilogram atıp pil toplayarak ikinci olan Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu ve 285’er kilogram atık pil toplayarak üçüncü olan Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kuşadası İlkokulu ödüllerini Kuşadası Belediyesi MeclisÜyesi Fahrettin Çiçek’in elinden aldı. Ambalaj Atıkları kategorisinde ise 1520 kilogram ambalaj atığı toplayarak birinci olan Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, 1270 kilogram ambalaj atığı toplayarak ikinci olan Kuşadası İlkokulu ve 1180 kilogram ambalaj atığı toplayarak üçüncü olan Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu ödüllerini Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarim’in elinden aldı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Çevre Yarışmalarında dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesinin ardından Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinaların temsilcilerine sertifikaları verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran New York Times muhabirinin gazetecilik faaliyetlerini yasakladı
    1. İran New York Times muhabirinin..
    2. Posof Savaşır köyünde heyelan
    3. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    4. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    5. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    6. Borsa güneyükselişle başladı
    7. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    8. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    9. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    10. İcradan satılık hastane
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    12. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    13. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    14. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    15. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    16. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    17. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    18. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    19. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    20. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    21. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    22. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    23. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    24. NetWork'ten yaz stili
    25. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    26. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    27. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    28. Netanyahu karman çorman! “Atom bombası..
    29. Balıkadamlar Gökpınar’da yetişiyor
    30. Kilis Belediyespor yönetiminden Vali..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı