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Kuşadası’ndan İzmir’e Gönül Köprüsü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2-7 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması’na çiçek ve çelenk göndermek yerine, İzmir’de meydana gelen orman yangınlarında tahrip olan alanların yeniden ağaçlandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak kampanyaya bağış yapılması çağrısında bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Kuşadası’ndan İzmir’e Gönül Köprüsü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2-7 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması’na çiçek ve çelenk göndermek yerine, İzmir’de meydana gelen orman yangınlarında tahrip olan alanların yeniden ağaçlandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak kampanyaya bağış yapılması çağrısında bulundu.


6 yıl aranın ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri ile yeniden düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası’ndan İzmir’e gönül köprüsü oldu. İzmir’de yaşanan orman yangınları sonucunda tahrip olan 500 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak kampanyaya bir destek de Kuşadası Belediyesi’nden geldi. Başkan Ömer Günel, pek çok konsere, gösteriye ve imza gününe ev sahipliği yapacak olan 6 günlük Altın Güvercin Beste Yarışması’na çiçek ve çelenk göndermek isteyen kişi ve kurumlara çağrıda bulunarak “Çiçek ve çelenk göndermek yerine, İzmir’de başlatılan ağaçlandırma kampanyasına bağış yapılması bizleri çok daha fazla mutlu edecektir” dedi.


Başkan Ömer Günel, İzmir’in farklı noktalarında çıkan ve yüzlerce hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangınların çok üzücü olduğunu belirterek “Ülke olarak İzmir’de yaşanan orman yangınlarını içimiz yanarak izledik. Öncelikle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yangınların ardından başlatılan fidan dikme kampanyalarını desteklemek ve zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak için elimizden geleni yapmak hepimizin görevi. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenleyecek olduğumuz Altın Güvercin Beste Yarışması’na çiçek ve çelenk gönderilmesi yerine ağaçlandırma kampanyasına bağışta bulunulmasını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
  1. imza günü
  2. konser

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