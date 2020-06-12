Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, biri bayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri biri bayan 3 kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamalarında isimleri M.A.Ö., V.A., ve E.C. olarak tespit edilen şüphelilerin yapılan üst aramalarında 4 adet sahte 200 Türk Lirası ile 33.25 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan biri bayan 3 şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.