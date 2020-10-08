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Aktüel Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:13:40 -
Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 13 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldıkları öğrenilen Suriye ve Lübnan uyruklu 13 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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