  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Yerel

Kuşadası’nda taksi ve dolmuşlar denetlendi

Kuşadasında korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:47:15 -
Kuşadası’nda taksi ve dolmuşlar denetlendi

Kuşadasında korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.


Tüm dünyayı tehdit eden, ülkemizde de 4 bini aşkın insanın ölümüne yol açan korona virüse karşı denetimler sürüyor. Kuşadası’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası bir dizi denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Kuşadası’nda faaliyet gösteren şehir içi dolmuşları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, çeşitli uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı