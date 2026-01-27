  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kuşadası'nda sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Yerel

Kuşadası’nda sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kuşadası’nda sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede yolları göle çevirdi. Bazı araçlar suya gömülürken, belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Kuşadası’nda aniden bastıran sağanak yağış, sadece 15 dakika içinde yolları göle çevirdi. Yollarda ve ara sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yollardaki sel sularının derinleştiği noktalarda bazı araçlar su birikintisi içinde kalarak ilerleyemedi. Motoru su alan ve stop eden araçların imdadına çevredeki vatandaşlar yetişirken, sürücüler suyun ortasında çaresiz bekledi.

Yağışın dinmesinin ardından belediye ekipleri, suyun tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için bölgede çalışma başlattı. Trafik, suların çekilmesiyle birlikte kontrollü olarak normale döndü. Yağışların önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

