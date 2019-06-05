Kuşadası’nda Leonardo Da Vincı İcatları Sergisi için geri sayım başladı

Kuşadası Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi işbirliğinde açılacak olan Da Vinci Yılında Leonardo Da Vinci İcatlar Sergisi, 21 Haziran – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında, Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda ziyaretçileriyle buluşacak.

Kuşadası Belediyesi katkıları ile 21 Haziran-01 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansaray’ında yer alacak olan sergide Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadını bulabilecek. Ayrıca Leonardo Da Vinci’nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibialanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok aletteLeonardo Da Vinci’nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olacak.

Sadece Rönesans’ın değil tarihin gelmiş geçmiş en büyük “çok yönlü zekâsı” Leonardo Da Vinci, yaşamının üstünden geçen 500 sene sonra bile üstün zekâsının ürünü eserleriyle hala bizi büyülemeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Kuşadası’na ilk defa gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarının en büyüleyici olanlarını bir araya getiriyor. Leonardo Da Vinci’nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimlerin ve büyüleyici eserlerinin ahşaba hayat vererek yeniden inşa edildiği bu sergi, Leonardo’nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşturacak.

Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın, “Da Vinci İcatları Sergisi’ni tarihin en önemli kişiliklerinden biri olan Da Vinci’yi daha yakından tanımak için oluşturduk. Serginin asıl amacı Da Vinci’yi ressamlık noktasındaki eserlerinin haricinde çok yönlü kişiliği ile tanıyabilmek. Sadece bir anatomist değil, sadece bir mimar değil, sadece bir mühendis değil, çok yönlü bir kişilik. Haliç’e bir köprü yapımı ile ilgili Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazmış, bir örneğini burada inceleyebileceksiniz. 12 yıl boyunca üzerinde çalıştığı projenin Fransız askerleri tarafından parçalanmasına kadar birçok detay var bu sergide. Ayrıca Kuşadası Kervansaray’da göreceğiniz eserlerin hiç birisi yurt dışından getirilmedi ya da satın alınmadı. Yüzde yüz yerli, Aydın ilinde yapılan el emeği çalışmalar. Tümü Aydın sanayisinde, buradaki ekip arkadaşlarımızın da desteği ile yapıldı. Daha önce İtalya’dan gelen sergiler birer haftalık İstanbul, Ankara, Antalya gibi şehirlere gelmişti. Yerli malzemelerle yapılan bu sergi İzmir’den sonra ilk defa Kuşadası’nda yer alacak. Biz Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından getirmiş olsaydık bu mümkün olmayacaktı” diye konuştu.

Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ise, “Yenidünyada disiplinler arası ilişkiler var. Bunu da tarihte en iyi yapmış olan Da Vinci’dir. Müzik, Resim, Matematik ve Fiziği birleştiriyor. Tabi biz de bunları çocuklarımıza öğretmek istedik. Dünyanın çeşitli yerlerinde Da Vinci müzeleri var. Neden olmasın diye başlayan bir hayalimizdi ve biz bunu İzmir’de gerçekleştirdik. İsteyince oluyormuş. Şimdi sıra Kuşadası’nda. İtalya’daki müzeden daha iyi bir müze haline getirdik. Sonuçta hep beraber başardık. Yorucu bir süreci geride bıraktık. Fikir aşamasıyla birlikte 5 yıllık bir proje. Türkiye’de ilk durağımız İzmir ikinci durağımız ise Kuşadası oldu. Talep geldiği takdirde yurt dışına da tabi ki gidebilir sergimiz. Daha önce yaptığımız bir matematik müzesi vardı, o Balkanlara ve Afrika’ya gitti. Sanırım Balkanlar’a ve Afrika’ya daha önce giden bir Da Vinci müzesi yok. Bizim gönül coğrafyamız çok büyük. Kardeş ülkelere de bu sergiyi götürebiliriz” dedi.