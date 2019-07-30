Kuşadası’nda hedef termal sağlık turizmi

Son günlerde bölge gündeminde ilk sırada olan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ihalesine ilişkin olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın jeotermal enerji santrallerinin işletilmesi için uygun potansiyele sahip olmadığını açıklayarak, bölgedeki mevcut kuyuların termal turizm açısından kullanılması halinde turizm işletmecileri ile iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bölgede yeni jeotermal kuyularının teknik ve mevcut konumları açısından açılamayacağını ifade ederek, “ Kuşadası’nda 6 adet termal kuyu ve işletme sahası bulunmaktadır. Davutlar termal bölgesinde belediyemize ait olan 2 termal kuyu ve 2 adet ‘Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme’ ruhsatlı sahamız bulunmaktadır. Kuşadası’nda jeotermal kaynakların kullanımı yolu ile elektrik üretimine yönelik bir çalışma veya girişim bulunmamaktadır. Çünkü Kuşadası’nda bulunan termal suyun ulaşabildiği maksimum sıcaklık 58 derecedir. Bu sıcaklık enerji üretimi için gerekli olan 90-150 derecinin çok altında kalmaktadır. Kuşadası’nda bulunan termal suyun ısısı ve barındırdığı mineraller de göz önünde bulundurulduğunda termal sağlık turizmine elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Kuşadası’nda jeotermal kaynaklar başta sıcaklık olmak üzere bulundukları sahalar açısında da JES kurumları için uygun değildir. Kuşadası gibi bir turizm kentinde her hangi bir noktada JES kurulumuna izin verilemez” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, termal sağlık turizmi işletmecilerine çağrıda bulundu. Başkan Ömer Günel, “Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde doğamızı, çevremizi ve tarımsal alanlarımızı korumakta ve bu zenginliklerimizi gelecek kuşaklara aktarmakta kararlıyız. Bu nedenle sahip olduğumuz jeotermal kaynakları doğaya ve tarım alanlarına ciddi zararları olduğu anlaşılan JES’lerde değil, turizmi 12 aya yayma olanağı sunacak olan termal sağlık turizmi alanında kullanmak istiyoruz. Kuşadası’nda 6 ay yaz turizminin yanı sıra 6 ay da kış turizmi için elimizdeki termal sağlık potansiyelini kullanabiliriz. Kuşadası’nın mevcut jeotermal kuyularının termal sağlık turizmi amacıyla işletilmesi için sektör temsilcileri ile işbirliğine hazırız” dedi.