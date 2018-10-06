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Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Aydın Kuşadası'nda düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:11
Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki metruk binada yapılan kontrolde, göçmen kaçakçılığında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Önlem alan jandarma ekipleri, binaya gelen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi Venüs Plajı mevkisinde dün sabah metruk bir binayı kontrol etti. Yapılan kontrolde ise 8,5 metre uzunluğunda ve üzerinde 2 pompa bulunan, şişirmeye hazır lastik bot tespit edildi. Botu yerinde bırakan jandarma ekipleri, dışarı çıkıp binaya giren çıkanları takibe aldı. Bir süre sonra binaya giren İ.D. ve M.A.B. ile bu kişilere gözcülük yapan A.M.K. ve R.E., gözaltına alındı. Gözcülük yapan şüphelilerin üzerinde, yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. Metruk binada yapılan detaylı araştırmada ayrıca, 13 şambrel ve 2 el pompası bulundu. Jandarma karakoluna götürülen 4 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:11
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Göçmen kaçakçılığı
  4. Operasyon
  5. gözaltılar var

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