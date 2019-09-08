Kuşadası’nda fener alayı coşkusu Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ile son buldu.

Gün boyu şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Kısmet Otel kavşağından başlayan ve sahil boyunca Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden fener alayı, Atatürk Anıtı önünde son buldu. Kuşadalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği fener alayına, efeler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu kalabalığa vatandaşlar zaman zaman alkışlarla eşlik etti

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.