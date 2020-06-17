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Sağlık

Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor

Yeni döneme ilişkin alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuşadası’ndaki berber, kuaför ve güzellik salonları ile pazar yerleri, alışveriş merkezleri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:04:05 -
Kuşadası’nda denetlemeler sürüyor

Yeni döneme ilişkin alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuşadası’ndaki berber, kuaför ve güzellik salonları ile pazar yerleri, alışveriş merkezleri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları denetlendi.


Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi koordinasyonunda polis, zabıta, doktor ve uzmanlardan oluşan denetleme ekipleri önce berber, kuaför ve güzellik salonlarını kontrol etti. Gerekli uyarıları yapan ekipler, ardından pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde inceleme yaptı ve uyarılarda bulundu. Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "15 Mayıs’tan itibaren Kuşadası’nda 2 bin 480 işyerinin denetlendiği belirtilerek, “Sadece kamu denetimiyle istenen sonuç elde edilememektedir. STK ’larımız, sosyal medya kullanıcılarımız, gönüllü ve duyarlı hemşehrilerimizin destek ve katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır “ denildi.

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