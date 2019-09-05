0553 313 94 23

Kuşadası’nda aranan biri cezaevi firarisi 3 zanlı polis tarafından yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
Kuşadası’nda aranan biri cezaevi firarisi 3 zanlı polis tarafından yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli cezaevi firarisi Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.


Bu arada, Kuşadası genelinde rutin kontroller yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saat 20.00 sıralarındaTürkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen K.Y.U. isimli bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada "Basit Yaralama , Elde Veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık , Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama"suçlarından arandığı tespit edilen K.Y.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Devriye ekipleri, saat 07.00 sıralarında ise Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli davranışlar sergileyen A.K. isimli bir kişiyi durdurarak, sorgulama yaptı. " Görevi Yaptırmamak İçin Direnme , Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma , Basit Yaralama , 3 Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık , Kamu Malına Zarar Verme veHükümlü Veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Asayiş ve Devriye ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y., K.Y.U. ve A.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın kayısı ödül töreni düzenlenecek
    1. Altın kayısı ödül töreni düzenlenecek
    2. 51 kaçak yakalandı
    3. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    4. Park halindeki hafif ticari araç yandı
    5. Ahlat’ta öğretmenlere yönelik trafik..
    6. MHP’li Aycan: "İdamı isteyen tek..
    7. Bayındır milli formayı kaptı!
    8. Denizli'de kadının eşi tarafından..
    9. Sahte trafik cezası uyarısı
    10. Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi..
    11. Edirne’de 1. Uluslararası Kel Aliço..
    12. Kayseri Şeker’den amatör spora büyük..
    13. Başkan Seçer: "Zabıta daima güven..
    14. A Milli Futbol Takımı’nda antrenmanda..
    15. Vali Akbıyık’ın Yüksekova temasları
    16. İşsizlik maaşı ne kadar 2019
    17. Antalya'da korku dolu saatler! LPG..
    18. İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt..
    19. Zabıta teşkilatı 197 yaşında
    20. Milli Takım'da Cengiz Ünder depremi
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?