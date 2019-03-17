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Kuşadası’nda adaylar görücüye çıktı

Kuşadası’nda Kent Parlamentosu Oluşumu tarafından “Nasıl bir kent, Nasıl bir Yerel Yönetim İstiyorum “ başlıkla forum düzenlendi.

17 Mart 2019 Pazar 00:19
Kuşadası’nda adaylar görücüye çıktı

Kuşadası’nda Kent Parlamentosu Oluşumu tarafından “Nasıl bir kent, Nasıl bir Yerel Yönetim İstiyorum “ başlıkla forum düzenlendi.


Kuşadası Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen foruma AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, DSP Belediye Başkan Adayı Hayrullah Susar ile Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Mimarlar Odası Kuşadası Temsilcisi Ümit Acar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Avukat Dr. Bülent Tokuçoğlu ve Bülent Yalçındağ’ın moderatörlüğünü yaptığı forumda başkan adayları hem “ Nasıl bir kent ve nasıl bir yerel yönetim “ planladıklarını anlattılar, hem de izleyenlerden gelen soruları cevaplandırdılar. Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım’ın da birer konuşma yaptığı forumda konuşan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, CHP adayı Ömer Günel’in söz verdiği halde son gün foruma katılmamasını eleştirerek, “ Bana CHP adayı Ömer Günel ile aramda ne fark olduğu soruluyor. Fark bu işte. Ben geldim, sizlerin halkın karşısına çıktım, sizinleyim. Ama o söz verdiği halde yok, gelmedi. Aramızdaki fark bu “ dedi.


Kuşadası’nın kangren haline gelen sorunlarını çözmek ve büyükşehir ile ilçe belediyesi arasında yaşanan kavgayı ve karmaşayı ortadan kaldırmak için aday olduğunu kaydeden AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, “ Herşey büyükşehir belediyesinin egosuna bırakılamaz, Kuşadası bir kişinin iki dudağının arasına bırakılamayacak kadar değerlidir, önemlidir. 5 yıldır büyükşehir büyük baskısı ve kavgası ile geçti. Bu kavgayı bitireceğiz, kavga değil hizmet ve yatırım üreteceğiz. Mustafa Savaş ile hiçbir sorun olmayacak. Tariş arsasıyla ilgili orada tek bir yapılaşmaya bile izin vermeyeceğiz. Tariş platformunun isteklerine bende imza attım ve bu imzamın arkasındayım. Ayrıca, büyükşehir tarafından Salı pazarı bölgesinde yapılan ucube bir köprülü kavşak var. Göreve gelir gelmez büyük bir sorun haline gelen bu köprülü kavşağı tekrar eski haline getireceğim “ dedi.


Kuşadası’nı hep birlikte yönetmek için projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kuşadası’nın tüm renkleriyle birlikte tekrar kent meclisini kuracağız. Her kesim burada yer alacak. Ayrıca, belediye meclisinde oy hakkı olmasa bile geçmiş dönemlerdeki gibi kent meclisi ve meslek kuruluşları temsil edilecek, söz hakkı olacak. Ben meclis listese mimar almadım. Çünkü imarla ilgili her konuyu mimarlar odası ile birlikte ele alacağız. Mimarlar Odası’nın onayı ve oluru olmadan Kuşadası’nda imar işlemi yapılmayacak. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönen önemli ve değerli köylerimiz var. Köylerimizde alternatif turizm için projelerimizi ortaya koyuyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Köylerimizin tüm alyapısını elden geçireceğiz, kanalizasyon sorununu çözeceğiz “


İzleyenlerden gelen soruları da cevaplandıran Fuat Akdoğan, “ Ben ilçemde vazgeçmedim onun için aday oldum. Kuşadası ile ilgili hiçbir planlama yapılmamış. Önçeliğimiz tepeden tırnağı Kuşadası’nın planlamasını yapmak olacak ve bunu hemen hayata geçireceğiz. Eldeki istatistiki verilere göre, 2025 yılında ilçemizin nüfusunun 225 bin olacağını gösteriyor. Tüm planlamalar bu nüfusa göre yapılacak. Kaymakamlık, büyükşehir, polis, vergi dairesi, tarım müdürlüğü ve ilçe belediyesi yetkililerinden oluşan kamu denetimi ekibini göreve gelir gelmez devreye sokacağız. Geçmiş yıllarda bunu başarıyla yürüttük. Şimdi içine büyükşehiri de alarak denetimlerde koordinasyonu sağlayacağız. Altın Güvercin festivaline 5 yıllık bir gecikme oldu. Hemen bu yaz Altın güvercin festivali ve müzik yarışmasını devreye sokacağız. Bunun dışında yaz ayları haricinde de marka iki ayrı festival daha gerçekleştireceğiz. Kuşadası’nın 50 yılını planlıyoruz. Kuşadası’nda 11 okul ve 7 kamu binası var. İlgili bakanlıklarımızla anlaşarak, tüm bu okul ve kamu binalarını şehir dışına taşıyacağız. Buralardan boşalacak yerleri de yeşil alan yapacağız, şehir merkezine soluk aldıracağız “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:19
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