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Yerel Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 22:08:00 -
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 06.10 ve 11.25’te, Kuşadası açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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