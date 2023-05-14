Teknoloji devi şirketten dev yatırım: Beklenen sonuçlar sonrası krize son verecek! 222 milyon doları geçti

Samsung, Japonya'nın Yokohama kentinde yeni bir çip fabrikasının inşaatına başladı. Teknoloji devi çip tesisi için 300 milyar Japon Yeni yani 222 milyon dolar yatırım yapacak.

SAMSUNG'UN YENİ ÇİP FABRİKASI 2025 YILINDA FAALİYETE BAŞLAYACAK

İnşa edilmeye yeni başlanan fabrika, Tokyo'nun güneybatısında yer alacak. Teknoloji devi bu tesiste sadece birkaç yüz işçi çalıştıracak ve 2025 yılında faaliyete sokacak.

Samsung'un özellikle konum olarak Japonya'yı seçmesindeki en büyük gerekçe devletin sunduğu imkanlar oldu. Japonya hükümeti, dünya çapında meydana gelen çip krizinden dolayı bu alanda yatırım yapmak isteyen firmalara 10 milyar Japon Yeni yani 73,6 milyon dolar değerinde vergi indirimi ya da mali teşvik sunuyor.

Samsung'dan önce yine çip alanında en büyük firmalardan olan TSMC de 2021 yılında Japonya'da yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca Micron da daha önce Japonya'da yatırım yaptı ve devletten teşvik aldı.

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Yatırımlar devam etse de çip krizi dünyada etkilerini hala devam ettiriyor. COVID-19 salgınıyla dünya çapında gerçekleşen pandemi, okul ve iş yerlerinin kapanmasına neden oldu. Uzun süre boyunca evden çalışmak zorunda kalan öğrenciler ve çalışanlar, teknolojik ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Teknoloji şirketleri ve çip üreticileri ise yoğun ilgi karşısında taleplere yanıt veremedi. Sonuç olarak da dünya çapında çip krizi meydana geldi. Firmalar bu konuda çalışmalara her ne kadar devam etse de denge hala eski haline dönmüş durumda değil. (Sammobile)

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