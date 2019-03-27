Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten; “Benim adayım Ömer Günel”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Şoförler Odası Üyeleri ile düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Kahvaltıya CHP Aydın Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Turan katıldı.

Kahvaltı öncesinde bir konuşma yapan Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten “Benim şahsi oyum ve desteğim Ömer kardeşimedir. Sizler de oy verirken yaşadığınız kente kimin hizmet edeceğine inanıyorsanız ona verin. Objektif olun. Hepiniz yıllardır bu şehirde yaşıyorsunuz. Eğriyi doğruyu size anlatmak kimsenin haddi değil. Şehriniz için yarınlarınız için çocuklarını için iyi düşünün oyunuzu öyle verin” dedi.

Bülent Tezcan, “Bu seçimler yerel seçimdir. Ancak ne gariptir ki karşımızda ki anlayış bunu bir genel seçim havasına sokmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin genel sorunlarını siyaset kurumu sürekli konuşacak tartışacak bu normal. Siyaset kurumu bunu konuşacak, vatandaş da önüne sandık konulduğu vakit seçimini yapacak. Yerel seçimler demokrasilerde iki işlev taşır. Birincisi yerelde hizmet edecek kadroları seçmektir. İkinci görevi de ülkeyi yönetenlere bir mesaj verir. Memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini ortaya koyar. Bir belediye seçimini ülkenin beka sorununu ile bütünleştirmek akla mantığa uygun değildir. Sonuçta yerel yönetimler seçilecek. Biz bu tartışmalara girmiyoruz. Bizim yerel yönetimlerde sorunları biliyoruz ve heybemiz dolu. Ne yapıp ne yapmayacağımızı biliyoruz. Turizm varsa siz varsınız. Turizm güçlü ise siz güçlüsünüz. Turizm olması için ülkede gerilim olmaması huzur olması lazım. Ama bu hükümetin içişleri bakanı bir Truva Atı gibi kalkıp ne dedi? Dışardakiler gelin içeridekiler sizi biliyoruz. Diyerek Türkiye’yi dünyaya rezil ettiler. Dünyaya posta koyduğunu zannedenler ile bu ülke yönetilmez. Ucuz kabadayılık ile ülkeye zarar veriyorsun.” dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ise, tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı sözlerine “Ben 10 yıldır bugün talip olduğum göreve talibim. Aday adayı iken dahi defalarca sizleri ziyaret ettim. Eğer ben bir göreve talipsem bu da belediye başkanlığı ise ben herkesin derdini dinlemek zorundayım, çözümlerine hazırlık yapmalıyım. En önemli sorunlarınızdan biri olan ve bir günlük kazanç kaybınıza sebep ruhsat işlemlerinizi artık Kuşadası’nda birkaç saat içerisinde yapabileceksiniz.31 Mart itibari ile artık duygusallığı tercih etmemeniz lazım. Artık hizmeti, akılcılığı sosyal belediyeciliği, hakkı adaleti tercih etmeniz lazım. Eğe tercihiniz bu olacak ise çok net Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeniz gerekiyor.

Arkadaşlar ben vaat etmiyorum. Yapamayacağım hiçbir şeyi benden duymayacaksınız. Ben yeni nesil siyasetçiyim. Karşınıza samimiyetle geldim sizi dinledim. Bakın rakibim demiş ki, Ömer Günel şoför esnafını arayıp tehdit etmiş. Kahvaltıya gelmeyenlerin ruhsatını iptal ederim demişim, Burada soruyorum Hüsnü Başkanım ben tehdit etmedim sen benim adımı kullanıp tehdit mi ettin. Arkadaşlar bu şekilde iftiralara karnımız tok. Yalanlarına kanacak değiliz. Ama ben diyorum ki Liman içinde Kropki Acentasına ruhsat veren şoför esnafına samimi değildir. Bir kişinin kazancını 100 kişinin kazancına tercih edersen bu samimiyet olmaz. Talip olduğu işi beceremeyen adam yalan söyler. Başarısızların her zaman bir bahanesi vardır. Benim bu 5 yıl içinde bahanem olmayacak. Buradan çok daha farklı bir siyasi konuşma yapabilirdim. 31 Mart da samimiyeti hizmeti tercih edin diyorum” diyerek devam etti.