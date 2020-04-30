  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kuşadası plajları sezona hazırlanıyor

Korona virüs önlemleri nedeniyle sessiz günlerin yaşandığı Kuşadası Körfezi’nde plajlar belediyeler tarafından sezona hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:05:04 -
Kuşadası plajları sezona hazırlanıyor

Korona virüs önlemleri nedeniyle sessiz günlerin yaşandığı Kuşadası Körfezi’nde plajlar belediyeler tarafından sezona hazırlanıyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahası içerisinde olan 32 kilometre uzunluğundaki Kuşadası plajları modern makineler ile temizleniyor. Pamucak ilçe sınırından Dilek Yarımadası Milli Parkı’na kadar olan tüm plajları tek tek temizleyen ve olumsuzluktan arındıran Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kuşadası plajlarını korona önlemleri sonrasına hazır hale getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı