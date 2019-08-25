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Kuşadası Gençlikspor olağan genel kurulu ertelendi

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan “Olağan Genel Kurulu” ileri bir tarihe ertelendi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:52
Kuşadası Gençlikspor olağan genel kurulu ertelendi

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan “Olağan Genel Kurulu” ileri bir tarihe ertelendi.


Erteleme kararı ile ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Yaser Doğan, “ Kuşadası Gençlik Spor Kulübünün 20 Ağustos tarihinde yapılması gereken olağan genel kurulu, yeterli üye sayısı sağlanamadığından 27 Ağustos tarihine ertelenmişti. Yeniden yapılanma sürecinde olan kulübümüzün daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlamadan olağan genel kurulu yapmak, hedeflerimize ulaşmak için doğru bir yol olmayacaktı. Kulübümüzün en büyük destekçisi olan Belediye Başkanımız Ömer Günel ile de görüşmelerimizi yaptık. Bu süreç içinde hızlıca çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuşadalı sporseverlerin en önemli değerlerinden biri olan kulübümüzü el birliği ile özlenen ve arzulanan noktaya taşımak için çalışacağız. Bu sebeple hazırlıklarımızı tamamlayabilmek için olağan genel kurulumuzu ileri bir tarihe ertelemeyi uygun gördük. Genel kurul tarihini belirlendikten sonra duyuracağız.” Dedi.


27 Ağustos tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulun ertelenmesi ile ilgili olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, erteleme kararını yerinde bulduğunu belirtti. Başkan Ömer Günel Kuşadası Gençlik Spor Kulübünün kendisi için özel bir yere sahip olduğunun altınız çizerek; “ Kuşadası Gençlik Spor Kulübü, geçmiş yıllardaki hatalarını yapmamak için yeniden bir yapılanma içinde. Bende gerek belediye başkanı gerekse bir spor adamı olarak kulübün menfaatleri doğrultusunda yeniden yapılanma sürecinin en büyük destekçisiyim. Tek bir hedefimiz var, kulübümüzü olması gereken noktaya taşımak. Bu sebeple olağan genel kurulun ileri bir tarihe ertelenmesi yerinde ve desteklediğim bir karardır. “ dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:52
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