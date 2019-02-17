Kuşadası adayı Ömer Günel, Davutlar esnafıyla bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Davutlar ziyaretinde önce belediye hizmet binasını ziyaret eden Günel, “Belediye hizmet binamızı tekrar aktif hale getireceğiz. Davutlar mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Çözümsüz kalmış sorunlara tek tek çözüme kavuşturacağız. Derman Belediyecilik anlayışı ile halkımızın belediye hizmetlerinden maksimum şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Davutlar’ı mahalle olarak değil belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz. Belediye olarak kurulmasına teşvik edeceğimiz tarımsal amaçlı kooperatifler ile Kuşadası’nda üretilen yerel ürünlerin islenerek markalaşmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede üretici ile tüketici arasında köprü kurarak şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize markalı ürünlerimizin satısı noktasında yeni pazarlar oluşturacağız. Davutlar mahallemizde vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde bir araya gelebilecekleri Cemiyet Evleri adı altında sosyal alanlar inşa ediyoruz. Gençlerin hayallerinin arkasında, istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışı var. Gençlerimizin sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir belediye yönetimi kuruyoruz. İşsizlik sorununun çözümü için bölgemizin yatırım dinamiklerini harekete geçiriyoruz. Yönetim kademelerinde ve mecliste gençliğe gerekli önemin sağlanacağının sözünü şimdiden veriyoruz. Gençlerimizin en sağlıklı Sartlarda barınmaları ve sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla öğrenci yurdu ve gençlik kafe projelerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Davutlar Yeniden Ayağa kalkacak.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal Güner’i makamında ziyaret eden Ömer Günel, “Davutlar esnafımızın sorunları ile yakından ilgileneceğim. Esnafımıza gereken her türlü destek verilecek. Davutları yeniden ayağa kaldıracağız. Daha güzel yarınlar için çalışıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın yüzünün gülmediği bir gün bizim için kabul edilemez” diye konuştu.