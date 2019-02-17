0553 313 94 23

Kuşadası adayı Ömer Günel, Davutlar esnafıyla bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

17 Şubat 2019 Pazar 09:20
Kuşadası adayı Ömer Günel, Davutlar esnafıyla bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.


Davutlar ziyaretinde önce belediye hizmet binasını ziyaret eden Günel, “Belediye hizmet binamızı tekrar aktif hale getireceğiz. Davutlar mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Çözümsüz kalmış sorunlara tek tek çözüme kavuşturacağız. Derman Belediyecilik anlayışı ile halkımızın belediye hizmetlerinden maksimum şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Davutlar’ı mahalle olarak değil belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz. Belediye olarak kurulmasına teşvik edeceğimiz tarımsal amaçlı kooperatifler ile Kuşadası’nda üretilen yerel ürünlerin islenerek markalaşmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede üretici ile tüketici arasında köprü kurarak şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize markalı ürünlerimizin satısı noktasında yeni pazarlar oluşturacağız. Davutlar mahallemizde vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde bir araya gelebilecekleri Cemiyet Evleri adı altında sosyal alanlar inşa ediyoruz. Gençlerin hayallerinin arkasında, istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışı var. Gençlerimizin sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir belediye yönetimi kuruyoruz. İşsizlik sorununun çözümü için bölgemizin yatırım dinamiklerini harekete geçiriyoruz. Yönetim kademelerinde ve mecliste gençliğe gerekli önemin sağlanacağının sözünü şimdiden veriyoruz. Gençlerimizin en sağlıklı Sartlarda barınmaları ve sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla öğrenci yurdu ve gençlik kafe projelerini gerçekleştiriyoruz” dedi.



Davutlar Yeniden Ayağa kalkacak.


Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal Güner’i makamında ziyaret eden Ömer Günel, “Davutlar esnafımızın sorunları ile yakından ilgileneceğim. Esnafımıza gereken her türlü destek verilecek. Davutları yeniden ayağa kaldıracağız. Daha güzel yarınlar için çalışıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın yüzünün gülmediği bir gün bizim için kabul edilemez” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:20
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon
    1. Jandarmadan droneli ve köpekli..
    2. Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    3. Arap aktivistlerden "İsrail’le..
    4. Kadıköy'de Fenerbahçelileri kızdıran..
    5. Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu
    6. Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta..
    7. Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok,..
    8. Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık..
    9. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni..
    10. Dülgeroğlu halk pazarında talepleri..
    11. NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı
    12. Türk kayakseverler için THY'den kampanya
    13. Bahçelievler’de apartmana giren..
    14. Milyar dolarlık melek yatırımcılar..
    15. "Sinemadaki milli anlayış için yeni..
    16. Bursaspor taraftarından protesto
    17. Aliağa’da kültür sanat şöleni başlıyor
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan veda..
    19. Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son..
    20. Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana..
    21. MHP'li isimden yeni parti önerisi!..
    22. Uysal: " “Muratpaşa’da bütün..
    23. Milli reyting kurumu bir gereklilik
    24. Başkan Çiftçi vatandaşlara çiğ köfte..
    25. Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci..
    26. Yığma taştan yapıldı, Osmanlı’nın son..
    27. Trump, AB’den DEAŞ militanlarını geri..
    28. Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı,..
    29. 2018 yılı ihracat şampiyonları belli..
    30. 400 yıllık süslemeler yeniden kubbede
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor