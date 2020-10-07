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Aktüel Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı
Aktüel

Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:45:47 -
Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan aranan 2 kişi, kullandıkları lastik bot, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında lastik bot olduğunu gören İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kavaklı Karakolu'nda görevli ekipler, Sahil Güvenlik ekipleriyle irtibata geçti.

Ekipler, karaya çıkarttığı lastik bottaki şüphelilerin Dışişleri Bakanlığında başkatiplik görevlerinden uzaklaştırılan Türk uyruklu T.A ve S.D olduğunu belirledi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan şüphelilerden S.D'nin Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve FETÖ üyeliğinden arandığı, T.A hakkında ise Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçlardan davasının devam ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.A. tutuklanırken, S.D ise çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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