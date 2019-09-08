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Kuşadası 22. Altın Güvercin Beste Yarışması

Yarışmada Gökçe Özgül, "Sen bana canlı lazımsın" isimli besteyle birinci oldu

08 Eylül 2019 Pazar 02:28
Kuşadası 22. Altın Güvercin Beste Yarışması

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 22'nci Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Gökçe Özgül, "Sen bana canlı lazımsın" isimli besteyle birinciliği elde etti.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 6 yıl aranın ardından yeniden gerçekleşen yarışmanın finali, Kuşadası Belediyesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da yapıldı.

Ödül töreninden önce şarkıcı Edis sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra yarışmada finale kalan 10 finalist bestelerini yorumladı.

Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik, Murat Sert ve Hüsnü Öten'den oluşan jüri üyeleri, birincilik ödülüne, söz, müzik ve yorumculuğunu Gökçe Özgül'ün yaptığı "Sen bana canlı lazımsın" isimli parçayı layık gördü.

Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden alan Özgül, "Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu." dedi.

Gökçe Özgül'ü kutlayan Çerçioğlu da 6 yıl sonra yarışmanın yeniden yapılmasından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i tebrik etti.

Özlem Çerçioğlu, "Bu güzel kurtuluş günümüzde üzücü bir haber almıştık. Mardin Özel Hareket Şube Müdürü, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kez daha terörü lanetliyorum." diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Günel de 6 gün süren program boyunca Kuşadası'nın kültür, sanat ve müziğe doyduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 02:28
  1. 22. Altın Güvercin Beste Yarışması
  2. beste
  3. seslendirme
  4. yorumlama

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