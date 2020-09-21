  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuş yemi "akdarı"yı kuşlardan korumak nöbet için tutuyorlar
Aktüel

Kuş yemi "akdarı"yı kuşlardan korumak nöbet için tutuyorlar

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çiftçiler, kuş yemi olarak kullanılan akdarıyı kuşlardan korumak için tarlada nöbet tutuyor - Tarlalara kuşların korkabileceği düzenekler kuran ve havada torpil patlatan çiftçiler, öğlen saatlerine kadar kuşları tarlalarından uzaklaştırmak için uğraşıyor - Çiftçilerden İsmet Oğul: - "Darı süt firiği olduktan sonra yani hasattan 45 öncesinde nöbetimiz başlıyor. Kuşlar için yetiştirdiğimiz bu kuş yemini beklemezsek eğer kuşlar yarısını yiyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:11:21 -
Kuş yemi "akdarı"yı kuşlardan korumak nöbet için tutuyorlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ ÇAKMAK - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çiftçiler, yetiştirdikleri ve kuş yemi olarak kullanılan akdarıyı kuşlardan korumak için nöbet tutuyor.

Beyoğlu Mahallesi ve Gavur Gölü mevkisindeki çiftçiler, yıl boyunca emek verip yetiştirdikleri akdarıyı kuşların yememesi için büyük uğraş veriyor.

Günün erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, günün ağarmasıyla bahçelerine gelen kuşların kovmaya başlıyor.

Tarlalara kuşların korkabileceği düzenekler kuran, havada torpil patlatarak ve ses çıkaran çiftçiler, öğlen saatlerine kadar kuşları tarlalarından uzaklaştırmak için uğraşıyor.

Çiftçilerden İsmet Oğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akdarının 110 günde yetiştiğini söyledi.

Yetiştirdikleri akdarının kuş yemi olarak Türkiye'nin birçok kentine yollandığını ifade eden Oğul, "Darı, süt firiği olduktan sonra yani hasattan 45 öncesinde nöbetimiz başlıyor. Kuşlar için yetiştirdiğimiz bu kuş yemini beklemezsek eğer kuşlar yarısını yiyor." dedi.

Bayram Oğul da "Sabah namazını gerekirse tarlada kılıyoruz ve hava aydınlanınca nöbetimiz başlıyor, öğlen saatlerine kadar sürüyor. Bulunduğumuz Beyoğlu Mahallesi'ndeki çiftçiler, 6 bin dönümü aşkın arazide akdarı ekimi yapıyor. Her tarlada nöbetçi var. Akdarının kilosu 2,5 liradan satılıyor. Kuş yemlerini kuşlardan korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bünyamin Çakmak ise emekli olduktan sonra çiftçilikle uğraştığını dile getirerek "Akdarı üretiyorum. Akdarı ekili tarlamı kuşlardan korumak için sabah namazı gelip nöbet tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Si..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı