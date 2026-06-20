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Sağlık Kuş gribi son kıtaya ulaştı: H5N1 dünyayı sardı
Sağlık

Kuş gribi son kıtaya ulaştı: H5N1 dünyayı sardı

Yeniakit Publisher
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Kuş gribi son kıtaya ulaştı: H5N1 dünyayı sardı

Avustralya’da göçmen bir deniz kuşunda yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi tespit edilmesiyle, virüsün Antarktika dahil tüm kıtalara ulaştığı doğrulandı.

Avustralya, yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte, virüsün ulaşmadığı tek kıta olarak bilinen Avustralya’da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle H5N1’in dünya üzerindeki tüm kıtalara yayıldığı bildirildi.

Avustralya Tarım Bakanlığı, virüsün Batı Avustralya’nın ücra bir bölgesinde bulunan göçmen bir deniz kuşunda tespit edildiğini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki bir sahil milli parkında yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.

Tarım Bakanı Julie Collins, yaptığı açıklamada durumun beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, Avustralya’nın “sonsuz bir süre kuş gribinden uzak kalamayacağını” ifade etti.

ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANDI

Bölgede ikinci bir şüpheli vakanın daha incelendiği belirtilirken, şu an için kitlesel bir hayvan ölümlerine dair bulgu olmadığı kaydedildi. Yetkililer, Tehdit Altındaki Türler Komisyonu ile birlikte virüsün yerel yaban hayatına yayılıp yayılmadığını takip ettiklerini duyurdu. İlk değerlendirmelere göre sonuçların birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Ülkenin Baş Veteriner Hekimi, acil durum komitesinin toplandığını ve sürecin uzun süredir hazırlık planları kapsamında yönetildiğini açıkladı.

H5N1’İN YAYILIM KAPASİTESİ

H5N1 varyantı, kümes hayvanları ve yabani kuşlar arasında hızla yayılabilmesiyle biliniyor. Uzmanlar virüsün bazı durumlarda tilki, fok ve su samuru gibi memeli türlerine de bulaşabildiğini, ancak insanlara geçiş riskinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Virüsün Avustralya anakarasına ulaşmasından önce, ülkeye bağlı bazı uzak okyanus adalarında da vakalar tespit edilmişti. Son yayımlanan araştırmalar, Hint Okyanusu’ndaki adalarda çok sayıda yavru fok ve penguen popülasyonunun kuş gribi nedeniyle ciddi kayıplar verdiğini ortaya koydu.

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