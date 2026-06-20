Veysi Uyanık’tan Sözcü TV’deki soruya gönderme! ‘Sizlerin sonuna da tanıklık edeceğim’
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İtirafçı Veysi Uyanık’ın partiden ihraç edilmemesine ilişkin soruya; “Çünkü o itirafçı. Her şeyi söyledi. Gerçeği söyleyen, doğruları söyleyen bir insanı nasıl partiden atarsınız?” karşılığını verdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Veysi Uyanık ise; “Ben partim ve ülkem için doğru tarafta durdum. Doğruları tanık olarak mahkeme huzurunda söyledim. Hiçbir sözümü yalanlayamadınız, tek bir iddiamı çürütemediniz. Şimdi yine aynı yöntemle algı üretmeye çalışıyorsunuz. Oğlum üzerinden kurduğunuz senaryo ise Sayın Genel Başkanımızın duruşuna çarpıp yerle bir oldu. Yurt dışından yürütülen operasyonların ve kirli algı kampanyalarının gönüllü sözcülüğünü yapmayı gazetecilik sanabilirsiniz. Ben ise yalnızca hukuka, hakikate ve milletin vicdanına güveniyorum. Sizlerin sonuna da tanıklık edeceğim” mesajını verdi.
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